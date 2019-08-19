Американська компанія обіцяє зібрати лише 25 таких "драконів", вартістю від $1,25 мільйона кожен.

Компанія Діна Драко представила у Монтереї давно обіцяний гіперкар – люксовий гран-турізмо Drako GTE. Автомобіль оснащений чотирма електромоторами загальною потужністю у 1200 к.с. і піковим крутним моментом у 8800 Нм.

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Ще у серпні 2015 року стартап Drako Motors заявив про розробку операційної системи Drako DriveOS, яка покладена в основу електронного блоку управління чотирма електромоторами. Нині можемо побачити її реалізацію в автомобілі.

Фото: Drako GTE / Drako Motors

Drako GTE побудований на шасі Fisker Karma, оснащується гальмами Brembo, підвіскою Öhlins і комплектується 20-ти або 21-дюймовими колесами зі спортивними шинами Michelin.

Детальні характеристики Drako GTE поки що не названі, однак виробник заявляє, що максимальна швидкість 1200-сильного седана становитиме 333 км/год. Ємність акумуляторної батареї Drako GTE становить 90 кВт*год, що не надто багато для машини з чотирма потужними електромоторами. Точної цифри запасу ходу виробник також не назвав, зазначивши лише, що відновити запас енергії можна за допомогою швидкісної зарядки потужністю 150 кВт.

Виробництво Drako GTE стартує найближчим часом, отримувати машини клієнти почнуть у 2020 році. Компанія планує випустити лише 25 екземплярів GTE, кожен вартістю не менше $1 250 000.

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