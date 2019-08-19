Американская компания обещает собрать лишь 25 таких "драконов", стоимостью от $1,25 миллиона каждый.

Компания Дина Драко представила в Монтерее давно обещанный гиперкар – люксовый гран-туризмо Drako GTE. Автомобиль оснащен четырьмя электромоторами общей мощностью в 1200 л.с. и пиковым крутящим моментом в 8800 Нм.

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Еще в августе 2015 года стартап Drako Motors заявил о разработке операционной системы Drako DriveOS, которая положена в основу электронного блока управления четырьмя электромоторами. Сейчас можем увидеть ее реализацию в автомобиле.

Фото: Drako GTE / Drako Motors

Drako GTE построен на шасси Fisker Karma, оснащается тормозами Brembo, подвеской Öhlins и комплектуется 20-ти или 21-дюймовыми колесами со спортивными шинами Michelin.

Подробные характеристики Drako GTE пока не названы, однако производитель заявляет, что максимальная скорость 1200-сильного седана составит 333 км/ч. Емкость аккумуляторной батареи Drako GTE составляет 90 кВт*ч, что не слишком много для машины с четырьмя мощными электромоторами. Точной цифры запаса хода производитель также не назвал, отметив лишь, что восстановить запас энергии можно с помощью скоростной зарядки мощностью 150 кВт.

Производство Drako GTE стартует в ближайшее время, получать машины клиенты начнут в 2020 году. Компания планирует выпустить всего 25 экземпляров GTE, каждый стоимостью не менее $1 250 000.

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