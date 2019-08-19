Вскоре сегмент компактных кроссоверов премиум класса пополнит японская новинка. Уже известны некоторые детали.

Компания Infiniti обнародовала тизерное изображение будущей модели и назвала ее имя: кросс-купе будет иметь индекс QX55. С ним японцы планируют отхватить "кусок пирога" в BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

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Из того, что стало известно, можно сделать, как минимум, три вывода. Во-первых, в линейке марки QX55 займет позицию между QX50 и QX60. Во-вторых, основой для него станет а базироваться станет, скорее всего, первый из них. Также по аналогии с немецкими брендами, Infiniti использует и силовой агрегат от младшего кроссовера – новый мотор собственной разработки. Турбированный 2.0 VC-Turbo наделен способностью изменять силу сжатия, в зависимости от нагрузки (от 14:1 до 8:1), и обеспечивает QX50 производительность в 272 л.с. и 380 Нм крутящего момента.

Тизер также дает понять, что революции в дизайне QX55 не предвидится и свою внешность он унаследует от QX50. Главное отличие – более покатая линия крыши.

По предварительным данным, кузов новинки нарисуют с оглядкой на знаменитый Infiniti FX, снятый с производства пару лет назад.

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