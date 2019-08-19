Если багги – это экстремальный джип, то Baja Boot – это экстремальный багги.

Компания Джеймса Гликенхауса известна, прежде всего, как один из новейших производителей суперкаров. Однако фирма приготовила кое-что для любителей скорости вне асфальта: экстремальный багги Baja Boot.

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Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) прославилась как производитель суперкаров. Автомобиль под названием SCG 003 стал настоящей сенсацией. После долгого молчания американцы объявили о завершении работы над ультимативным внедорожником, созданным по мотивам Hurst Baja Boot 1960-х, на котором ездил, в том числе и знаменитый Стив Маккуин.

Джеймс Гликенхаус – кинорежиссер, продюсер, а также ярый коллекционер автомобилей имеет в своем частном собрании оригинальный Hurst Baja Boot. Именно с оглядкой на него строился новый SCG Baja Boot. "17 месяцев пота, крови и слез" – так описал работу над автомобилем Гликенхаус.

In Jan 2019 we started a blank sheet of paper and a wild idea. Let’s create a new version of the Baja Boot, race the Baja 1000, and drive home. 17 months of blood, sweat, and tears we have Boots on the ground #racecarfortheroad #bespoke #MadeinUSA #scuderiacameronglickenhaus pic.twitter.com/212XuWBGfj — Scuderia Cameron Glickenhaus (@Glickenhaus) 15 августа 2019 г.



Известно, что багги будут оснащать 650-сильным V8 от General Motors, полностью независимой подвеской, системой полного привода и 37-дюймовыми внедорожными покрышками на 17-дюймовых дисках. Опциональный пакет тюнинга предусматривает подготовку машины к участию в гонках, увеличен до 560 мм ход подвески, 40-дюймовые колеса, гоночные амортизаторы и тормоза, полный набор навигационного оборудования и т.д.

Ранее SCG сообщала о планах выпуска пяти двухдверных версий багги до конца этого года. Правда, все они уже проданы. Далее будут выпускаться версии с четырехдверным кузовом. А в ноябре этого года Glickenhaus выставит Baja Boot на гонку Baja 1000.

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