Якщо баггі – це екстремальний джип, то Baja Boot – це екстремальний баггі.

Компанія Джеймса Глікенхауса, відома, перш за все, як один з новітніх виробників суперкарів. Однак фірма приготувала дещо для любителів швидкості поза межами асфальту: екстремальний баггі Baja Boot.

Дивіться також: Найкрутіший у світі серійний джип Rezvani Tank змінив покоління (фото, відео)

Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) прославилась, як виробник суперкарів. Автомобіль під назвою SCG 003 став справжньою сенсацією. Після довгого мовчання американці оголосили про завершення роботи над ультимативним позашляховиком, створеним за мотивами Hurst Baja Boot 1960-х, на якому їздив, у тому числі, й знаменитий Стів Маккуїн.

Джеймс Глікенхаус – кінорежисер, продюсер, а також затятий колекціонер автомобілів має у своєму приватному зібранні оригінальний Hurst Baja Boot. Саме з оглядкою на нього будувався новий SCG Baja Boot. “17 місяців поту, крові й сліз” – так описав роботу над автомобілем Глікенхаус.

In Jan 2019 we started a blank sheet of paper and a wild idea. Let’s create a new version of the Baja Boot, race the Baja 1000, and drive home. 17 months of blood, sweat, and tears we have Boots on the ground #racecarfortheroad #bespoke #MadeinUSA #scuderiacameronglickenhaus pic.twitter.com/212XuWBGfj — Scuderia Cameron Glickenhaus (@Glickenhaus) 15 августа 2019 г.



Відомо, що баггі оснащуватимуть 650-сильним V8 від General Motors, повністю незалежною підвіскою, системою повного приводу і 37-дюймовими позашляховими покришками на 17-дюймових дисках. Опційний пакет тюнінгу передбачає підготовку машини до участі у перегонах, збільшений до 560 мм хід підвіски, 40-дюймові колеса, гоночні амортизатори і гальма, повний набір навігаційного обладнання тощо.

Раніше SCG повідомляла про плани випуску п'яти дводверних версій баггі до кінця цього року. Щоправда, усі вони вже продані. Далі будуть випускатись версії з чотиридверним кузовом. А в листопаді цього року Glickenhaus виставить Baja Boot на гонку Baja 1000.

Також цікаво: Bugatti Centodieci – гіперкар, створений на честь легендарного EB110