І це скоріше баггі у подобі джипа.

Джеймс Глікенхаус – палкий шанувальник Baja Boot Стіва Маккуїна і власник колекційної моделі вирішив створити власну, сучасну версію цієї бойової машини.

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SCG Baja Boot має досить незвичний дизайн: це баггі з закритим кузовом, виконаним у стилі знаменитого пращура.



Фото: оригінальний Baja Boot Стіва Маккуїна у приватній колекції Джеймса Глікенхауса / TopGear

Виробник, який прославився своєму суперкару SCG 003 (S для дорожньої версії Stradale та C для трекового Competizione) вирішив зайти у популярний нині сегмент кросоверів зі своїм дуже швидким і дорогим SCG Baja Boot.

Фото: SCG Baja Boot / SCG

Позашляховик плануються випускати з чотиридверним та дводверним кузовом. Двигун в автомобілі розташований у межах бази, це компресорний 6,2-літровий V8 LT4 від Chevrolet Corvette Z06 потужністю у 650 к.с.

Вже у цьому сезоні SCG Baja Boot прийматиме участь у перегонах Baja 1000. Усі машини збираються вручну, а вартість Baja Boot від Scuderia Cameron Glickenhaus починається з відмітки у 287 500 доларів. До слова, у якості опції для Baja Boot за $166 750 пропонується бронювання за стандартом В6.

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