И это скорее багги в образе джипа.

Джеймс Гликенхаус – страстный поклонник Baja Boot Стива Маккуина и владелец коллекционной модели решил создать собственную, современную версию этой боевой машины.

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SCG Baja Boot имеет довольно необычный дизайн: это багги с закрытым кузовом, выполненным в стиле знаменитого предка. Производитель, который прославился своим суперкаром SCG 003 (S для дорожной версии Stradale и C для трекового Competizione) решил зайти в популярный ныне сегмент кроссоверов со своим очень быстрым и дорогим SCG Baja Boot.

Фото: SCG Baja Boot / SCG

Внедорожник планируется выпускать с четырехдверным и двухдверным кузовом. Двигатель в автомобиле расположен в пределах базы, это компрессорный 6,2-литровый V8 LT4 от Chevrolet Corvette Z06 мощностью в 650 л.с.

Уже в этом сезоне SCG Baja Boot будет принимать участие в гонках Baja 1000. Все машины собираются вручную, а стоимость Baja Boot от Scuderia Cameron Glickenhaus начинается с отметки в 287 500 долларов. К слову, в качестве опции для Baja Boot за $166 750 предлагается бронирование по стандарту В6.

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