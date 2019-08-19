Незабаром сегмент компактних кросоверів преміум класу поповнить японська новинка. Вже відомі деякі деталі.

Компанія Infiniti оприлюднила тізерне зображення майбутньої моделі та назвала її ім’я: крос-купе матиме індекс QX55. З ним японці планують відхопити “шматок пирога” у BMW X4 та Mercedes-Benz GLC Coupe.

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З того, що стало відомо, можна зробити, як мінімум, три висновки. По-перше, в лінійці марки QX55 займе позицію між QX50 та QX60. По-друге, основою для нього стане а базуватися стане, швидше за все, перший з них. Також за аналогією з німецькими брендами, Infiniti використає й силовий агрегат від молодшого кросовера – новий мотор власної розробки. Турбований 2.0 VC-Turbo наділений здатністю змінювати силу стиснення, в залежності від навантаження (від 14:1 до 8:1), та забепечує QX50 продуктивність у 272 к.с. і 380 Нм крутного моменту.

Тізер, також дає зрозуміти, що революції у дизайні QX55 не передбачається і свою зовнішність він успадкує від QX50. Головна відмінність – більш похила лінія даху.

За попередніми даними, кузов новинки намалюють з відомою оглядкою на знаменитий Infiniti FX, знятий з виробництва пару років тому.

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