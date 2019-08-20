Будущих владельцев электрического "Порше" ждет немало приятных бонусов. Это только начало.

Первая доза информации о салоне долгожданного электрокара от фирмы доктора Фердинанда в одних реципиентов вызовет радостный подъем, других может привести к депрессии. Taycan внутри почти не отличается от бензиновых Porsche, но ориентирован на миллениалов.

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Первое, о чем решила рассказать компания Porsche, открыв тему интерьера, это мультимедийные возможности. Три года интернета, полный доступ к сервису Apple Music, который включает в себя около 50 миллионов треков без рекламы и кучу эксклюзивных плейлистов. Производитель заявляет, что Taycan является первым в мире серийным автомобилем с полностью интегрированным музыкальным сервисом Apple.

Фото: Porsche Taycan / Porsche

От концепта Mission E в серийном Taycan остались лишь общие черты. Хорошо заметно, что некоторые ключевые элементы, например, рулевое колесо, приборная панель и механические часы для Taycan заимствованы у знакомых моделей с ДВС.

Фото: Porsche Mission E / Porsche

Porsche заявила, что получила на электрокар уже более 20 тысяч предварительных заказов. При этом точные характеристики модели все еще не были озвучены. Известно, что самая мощная модификация Taycan Turbo получит 600-сильную силовую установку и сможет ускоряться до 200 км/ч меньше, чем за 10 секунд. Обещанный запас хода для топовой комплектации – 500+ км.



Фото: Porsche 911 Carrera 2020 / Porsche

Официальный дебют Porsche Taycan состоится 4 сентября – тогда же будут раскрыты характеристики электрокара. Продажи стартуют до конца года, а на следующий появится высокий электро-хэтчбек Taycan Cross Turismo.

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