Не кожного автожурналіста пустять за кермо автомобіля ціною в 2,65 мільйони доларів. А розігнатись на ньому до швидкості понад 400 км/год взагалі дозволено обраним з обраних.

1500-сильному французькому гіперкару скоро виповниться чотири роки, але до цього часу ніхто за межами Bugatti не випробовував його на максимальну швидкість. Завдяки Top Gear маємо рідкісну можливість побачити це дійство на відео.

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Представники Bugatti заявляли, що максимальна швидкість Chiron та Chiron Sport перевищує 420 км/год, хоча точна максималка, після зняття електронного “ошийника”, й досі невідома.

Аби отримати доступ до повного потенціалу Chiron, потрібен спеціальний ключ, який активує швидкісний режим. Спочатку потрібно потихеньку розігріти двигун та довести температуру шин до оптимального значення. Після цього можно вмикати спід-режим, котрий змінить кут нахилу антикрила та налаштує усі системи машини на дійсно швидкий заїзд.

8-літровий квадротурбо W16 продукує 1479 к.с. та 1600 Нм крутного моменту, який направляється на всі чотири колеса через семиступінчасту коробку передач з подвійним зчепленням. Bugatti стверджує, що на прискорення від 0 до 100 км/год гіперкару потрібно лише 2,5 секунди, а пройти позначку у 200 км/год можна вже через 6,1 секунди, після старту.



Від звичайного Chiron версія Chiron Sport відрізняється полегшеним кузовом (в нього навіть склоочисники виготовлені з карбону), на 10 відсотків жорсткішими амортизаторами та доопрацьованим заднім диференціалом. Здається, що це небагато, та завдяки цим змінам, версія Sport здатна проїхати трек Нардо у Франції на 5 секунд (!) краще за звичайний Chiro.

Замість тисячі слів про можливості Chiron Sport розповість це відео. Тільки погляньте, з якою легкістю масивний автомобіль розганяється до заповітних 420 км/год! Головне в цей час не думати про витрату пального…

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