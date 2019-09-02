Не каждого автомобильного журналиста пустят за руль автомобиля ценой в 2,65 миллиона долларов. А разогнаться на нем до скорости свыше 400 км/ч вообще разрешено избранным из избранных.

1500-сильному французскому гиперкару скоро исполнится четыре года, но до этого времени никто за пределами Bugatti не испытывал его на максимальную скорость. Благодаря Top Gear имеем редкую возможность увидеть это действо на видео.

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Представители Bugatti заявляли, что максимальная скорость Chiron и Chiron Sport превышает 420 км/ч, хотя точная максималка, после снятия электронного “ошейника”, и до сих пор неизвестна.

Чтобы получить доступ к полному потенциалу Chiron, нужен специальный ключ, активирующий скоростной режим. Сначала нужно потихоньку разогреть двигатель и довести температуру шин до оптимального значения. После этого можно включать спид-режим, который изменит угол наклона антикрыла и настроит все системы машины на действительно быстрый заезд.

8-литровый квадротурбо W16 продуцирует 1479 к.с. и 1600 Нм крутящего момента, который направляется на все четыре колеса через семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Bugatti утверждает, что на ускорение от 0 до 100 км/ч гиперкару требуется всего 2,5 секунды, а пройти отметку в 200 км/ч можно уже через 6,1 секунды после старта.

От обычного Chiron версия Chiron Sport отличается облегченным кузовом (у него даже стеклоочистители изготовлены из карбона), на 10 процентов более жесткими амортизаторами и доработанным задним дифференциалом. Кажется, что это немного, и благодаря этим изменениям, версия Sport способна проехать трек Нардо во Франции на 5 секунд (!) лучше обычного Chiro.

Вместо тысячи слов о возможности Chiron Sport расскажет это видео. Только взгляните, с какой легкостью массивный автомобиль разгоняется до заветных 420 км/ч! Главное в это время не думать о расходе топлива…

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