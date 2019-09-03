Своим рекордом серийный прототип Chiron подталкивает конкурентов к более настойчивому труду над своими гиперкарами.

Исторический заезд состоялся 2 сентября на тестовой трассе Ehra Lessien. Производственный прототип с Энди Уоллесом за рулем пересек отметку в 300 миль/ч, став самым быстрым серийным гиперкаром планеты.

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Максимальная скорость, которую удалось развить Bugatti Chiron – 304,773 миль/час. Это 489,240 километров в час. Почти пять сотен! И это новый мировой рекорд для серийного автомобиля.

Босс Bugatti Стефан Винкельманн ранее заявлял, что французская марка не заинтересована в скоростных рекордах, хотя автомобили и имеют необходимый для этого потенциал. К тому же, нельзя было исключать того факта, что никто не мог дать гарантий, что такой заезд переживут шины автомобиля, какими бы ультраскоростніми они не были.

“Бугатти” была скупа на подробности, поэтому с какими именно шинами удалось установить рекорд, и сколько заездов для этого понадобилось – неизвестно.

Фото: Bugatti Chiron установил новый рекорд скорости / Bugatti

Позже Винкельманн изменил мнение и уже в августе этого года заявил, что Bugatti собирается достичь заветной отметки в 300 миль в час. Ту же цель преследует еще несколько производителей, включая SSC с гиперкаром Tuatara, Koenigsegg со своим Jesko 300, и Hennessey с Venom F5.

В августе Bugatti представила новый гиперкар Centodieci, за 8,9 миллионов долларов, который представляет собой кузовную модификацию Chiron, выполненную в стиле исторической модели EB110 1990-х годов. А на днях “обычный” Chiron Sport журналисту удалось разогнать до 420 км/час.

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