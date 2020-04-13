Унікальний витвір ювелірного мистецтва був створений Faberge ще два роки тому і вже демонструвався обраним клієнтам на закритому заході у Гудвуді й широкому загалу у ЗМІ. Та перед Великоднем компанія Rolls-Royce вирішила ще раз нагадати про свій скарб.

Прес-реліз Rolls-Royce повідомляє, що перед нами “фотографії, які раніше не демонструвались”. І справді, в наборі зображень є кілька нових, хоча нічого нового про Rolls-Royce Spirit of Ecstasy Faberge Egg вони не розкривають.

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Всередині яйця Фаберже знаходиться фірмовий маскот Rolls-Royce, відомий як Spirit of Ecstasy – Дух Екстазу.

Ювелірний об’єкт ручної роботи від Fabergé має 16 сантиметрів заввишки і важить близько 400 грамів. Яйце має механізм, який розкриває “пелюстки” і відкриває напівпрозору кришталеву статуетку Spirit of Ecstasy в обрамленні з 18-каратного білого золота, пурпурової емалі. Кожна пелюстка оздоблена аметистами та білими діамантами.

Фото: Spirit of Ecstasy від Fabergé / Rolls-Royce

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