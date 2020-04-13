Это средний показатель прибыли для 10131 проданного автомобиля.

Финансовый отчет Ferrari за 2019 год показывает падение продаж на глобальном рынке в 11%, операционная прибыль марки оказался немного ниже, чем в 2018-м, однако все еще впечатляющий.

Читайте также: Сколько теряет европейский автопром из-за короновируса?

С прошлого года объем продаж новых автомобилей по всему миру постепенно начал снижаться, однако для Ferrari 2019 можно считать достаточно успешным. Так, согласно свежим отчетом Fiat Group World, итальянская марка заработала 86 тысяч евро на каждом проданном автомобиле. В течение отчетного периода было продано 10 131 суперкаров Ferrari. Таким образом, доля чистой прибыли в цене каждого автомобиля составила в среднем 23,2%. В отчете указано, что Ferrari достигла таких впечатляющих результатов благодаря внедрению новых технологий, быстрой адаптации к изменениям рынка и взвешенной маркетинговой стратегии.

Другим автопроизводителям о такой рентабельность остается только мечтать. Чтобы получить аналогичную прибыль, BMW нужно продать 30 новых автомобилей. Volkswagen – 56, Mercedes-Benz – 67, Ford – 908, а Nissan – 928. успешными регионами для итальянцев стали Европа, Ближний Восток и Африка, а в США продажи упали.

Читайте также: Porsche выплатила сотрудникам бонусы, несмотря на закрытие заводов