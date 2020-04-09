Европейский автопром уже потерял 1,5 миллиона автомобилей из-за короновируса.

Согласно новым данным, опубликованным Европейской ассоциацией автопроизводителей (ACEA), остановки заводов в результате кризиса COVID-19 привели к значительным потерям производства, которые на сегодняшний день составляют 1 465 415 автомобилей, сообщает Укравтопром.

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Эта цифра, которая охватывает легковые автомобили, грузовики, микроавтобусы, автобусы и междугородние автобусы, выросла с 1,2 миллиона единиц, отмеченных на прошлой неделе.

АСЕА предостерегает, что число может возрасти в случае, если остановка производства продлится или больше заводов остановятся. В настоящее время, средняя продолжительность закрытия производства во всем ЕС составляет 18 рабочих дней.

Что касается занятости, то перерыв в производстве затронул как минимум 1 133 536 лиц, задействованных в автомобильной промышленности ЕС, на прошлой неделе этот показатель был на уровне 1 110 107 человек. Приведенные цифры относится только к людям, непосредственно занятым на производстве транспортных средств. Влияние на автомобильную цепочку поставок явно намного выше, отмечают в АСЕА.

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