За нарушение правил перевозки людей на карантине можно получить немалый штраф

Согласно постановлению КМУ от 16.03.2020 №215 с изменениями, внесенными постановлением от 25.03.2020 №239, до 24 апреля 2020 г. запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, кроме перевозки:

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1. легковыми автомобилями;

2. служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, согласованным с органами Национальной полиции, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

3. в одном городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспортном средстве, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, количества пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах, при перевозке людей в средствах индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, кроме перевозок автомобильными транспортными средствами, предусмотренными в абзаце четвертом настоящего подпункта;

4. в одном транспортном средстве и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, количества пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах, при перевозке людей в средствах индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

5. заезд на территорию автостанций автобусов, которые осуществляют перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, и реализацию владельцами автостанций билетов автомобильным перевозчикам, выполняющим такие перевозки;

За нарушение указанных правил предусмотрены штрафы от 17 000 грн. до 170 000 грн.

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