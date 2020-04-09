Європейський автопром вже втратив 1,5 мільйона автомобілів через короновірус.

Згідно з новими даними, опублікованими Європейською асоціацією автовиробників (ACEA), зупинки заводів в результаті кризи COVID-19 призвели до значних втрат виробництва, які на сьогоднішній день становлять 1 465 415 автомобілів, повідомляє Укравтопром.

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Ця цифра, що охоплює легкові автомобілі, вантажівки, мікроавтобуси, автобуси і міжміські автобуси, зросла з 1,2 мільйона одиниць, відмічених минулого тижня.

АСЕА застерігає, що число може зрости в разі, якщо зупинка виробництва триватиме або більше заводів зупиняться. В даний час, середня тривалість закриття виробництва у всьому ЄС становить 18 робочих днів.

Що стосується зайнятості, то перерва у виробництві торкнулася як мінімум 1 133 536 осіб, задіяних в автомобільній промисловості ЄС, минулого тижня цей показник був на рівні 1 110 107 чол. Наведені цифри відноситься тільки до людей, безпосередньо зайнятих на виробництві транспортних засобів. Вплив на автомобільний ланцюжок поставок явно набагато вище, відзначають в АСЕА.

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