Це середній показник прибутку для з 10 131 проданого автомобіля.

Фінансовий звіт Ferrari за 2019 рік показує падіння продажів на глобальному ринку в 11%, операційний прибуток марки виявився трохи нижчим, ніж у 2018-му, однак все ще вражаючий.

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З минулого року обсяг продажів нових автомобілів по всьому світу поступово почав знижуватися, проте для Ferrari 2019 рік можна вважати досить успішним. Так, згідно зі свіжим звітом Fiat Group World, італійська марка заробила 86 тисяч євро на кожному проданому автомобілі. Протягом звітного періоду було продано 10 131 суперкарів Ferrari. Таким чином, частка чистого прибутку в ціні кожного автомобіля склала в середньому 23,2%. У звіті зазначено, що Ferrari досягла таких вражаючих результатів завдяки впровадженню нових технологій, швидкій адаптації до змін ринку та виваженій маркетинговій стратегії.

Іншим автовиробникам про таку рентабельність залишається тільки мріяти. Щоб отримати аналогічний прибуток, BMW потрібно продати 30 нових автомобілів. Volkswagen – 56, Mercedes-Benz – 67, Ford – 908, а Nissan – 928. Найуспішнішими регіонами для італійців стали Європа, Близький Схід і Африка, а в США продажі впали.

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