2019 рік виявився надзвичайно успішним для німецького автовиробника, тож Porsche, навіть в нинішніх умовах, не порушила гарну традицію щорічних бонусних виплат своїм працівникам.

У ці складні часи, коли заводи і фабрики зупинились по всьому світу, багато компаній шукають способів знизити фінансові втрати й одним із методів для цього обирають скорочення зарплатні працівникам. Але не Porsche.

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Tesla, через карантин, скоротила зарплатню своїм працівникам на 10-30%, залежно від посади. Подібні міри застосовують і інші автовиробники. На противагу їм, Porsche виплачує своїм співробітникам гарні щорічні премії. Цього разу загальна сума бонусів склала 5 мільйонів євро, працівники отримують по 9000 євро на руки та ще по 700 євро у фонд індивідуальної пенсійної програми.

Разом з тим, автокомпанія закликала своїх співробітників долучитись до програми Porsche help та робити благодійні внески на користь організацій, що ведуть боротьбу з пандемією.

“Солідарність у нашому суспільстві важлива як ніколи. Промисловість, політика та суспільство: ми разом подолаємо кризу. Porsche бере на себе соціальну відповідальність. Це наша фундаментальна філософія та наше розуміння стійких дій. Позитивний розвиток Porsche є результатом значних зусиль команди. Кожен зробив свій внесок у це. Кожна людина має користь від цього. Цьогоріч добровільний бонус означає солідарність, а також податкові надходження та купівельну спроможність для перезавантаження”, – сказав Олівер Блюм, голова Виконавчої ради Porsche.

Протягом 2019 року Porsche вдалось збільшити продажі на 10%, порівняно з показником попереднього річного періоду. По всьому світу було продано 280 800 транспортних засобів німецької марки. Найппулярнішою моделлю – бестселлером Porsche став компактний кросовер Macan з показником більше 100 тисяч проданих авто. Трохи гірше продавася перший кросовер марки – Cayenne, у якого понад 92 тисячі продажів. Третє, четверте та п’яте місця посіли, відповідно, 911, Panamera та 718 Boxster/Cayman, а новачок – електричний Taycan, поки що знайшов менше тисячі власників.

Дохід Porsche збільшився у 2019 році з 25,8 до 28,5 млрд євро, а чистий прибуток, після оподаткування, склав 2,8 млрд євро.

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