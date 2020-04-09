Співробітники проходять обов'язкове вимірювання температури тіла, працюють в масках, але завод поступово повертається до виробництва у до-вірусних об'ємах.

На виробництві введені числені обмеження, перевірки та правила, пов’язані зі здоров’ям. Наприклад, робітники заводу повинні дотримуватись дистанції в один метр один від одного.

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Як відомо, саме китайське місто Ухань стало епіцентром розповсюдження вірусу COVID-19. Воно ж першим було закрите на карантин, з 22 січня. Нині епідеміологічна ситуація в Китаї стабілізується і Ухань знову опинився серед перших мегаполісів світу, що почали “одужувати”.

Компанія Honda повідомила, що на заводі спільного підприємства з Dongfeng Motor Group в місті Ухань відновлено виробництво. Повернення до призупинених процесів відбувається поетапно. Близько 98% із 12 000 співробітників заводу повернулися до роботи і навіть працюють понаднормово, аби компенсувати втрачений час. Минулого року підприємство випустило 800 тисяч автомобілів.



Фото: обідня перерва на заводі / Sciencemag.org

“Багато наших клієнтів чекають на свої машини, тому цього тижня ми домовилися, щоб кожен працівник працював на 1,5 години більше”, – сказав Лі Шикань, помічник директора заводу. Він також додав, що зазвичай робоча зміна на заводі триває 8 годин. У довірусних умовах завод випускав по 1060 машин щодня, а зараз керівництво розраховує збирати по 1237 автомобілів – на 17% більше.

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