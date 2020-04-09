Сотрудники проходят обязательное измерение температуры тела, работают в масках, но завод постепенно возвращается к производству в "довирусных" объемах.

На производстве введены многочисленные ограничения, проверки и правила, связанные со здоровьем. Например, рабочие завода должны соблюдать дистанцию в один метр друг от друга.

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Как известно, именно китайский город Ухань стало эпицентром распространения вируса COVID-19. Он же первым был закрыто на карантин с 22 января. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизируется и Ухань снова оказался среди первых мегаполисов мира, которые начали “выздоравливать”.

Компания Honda сообщила, что на заводе совместного предприятия с Dongfeng Motor Group в городе Ухань возобновлено производство. Возвращение к приостановленным процессам происходит поэтапно. Около 98% из 12 тысяч сотрудников завода вернулись к работе и даже будут работать сверхурочно, чтобы компенсировать потерянное время. В прошлом году предприятие выпустило 800 тысяч автомобилей.



Фото: обеденный перерыв на заводе / Sciencemag.org

“Многие наши клиенты ждут свои машины, поэтому на этой неделе мы договорились, чтобы каждый сотрудник работал на 1,5 часа больше”, – сказал Ли Шикань, помощник директора завода. Он также добавил, что обычно рабочая смена на заводе длится 8 часов. В довирусных условиях завод выпускал по 1060 машин ежедневно, а сейчас руководство рассчитывает собирать по 1237 автомобилей – на 17% больше.

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