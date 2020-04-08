Из-за вспышки короновирусной болезни на Днепропетровщине город Першотравенск закрыли на въезд и выезд.

6-го марта в городе Першотравенск на Днепропетровщине обнаружили 6 зараженных COVID-19. Позже полиция разыскала всех, кто контактировал с этими людьми. Вчера, 7 марта, после проведения ПЦР-тестов в Першотравенске подтвердились еще 15 случаев коронавируса. Таким образом, на сегодня в городе 21 пациент с COVID-19 (всего в области 41 случай, 4 уже выздоровели). Известно, что несколько сотен баптистов из разных стран во время карантина собирались в Першотравенске на свою конференцию.

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Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС приняла важное решение. Чтобы остановить распространение коронавируса, в Першотравенске ограничили въезд и выезд транспорта. Ограничения вступили в силу с 9:00 сегодняшнего дня.

Ограничения касаются всех транспортных средств. Въехать в город сможет только стратегически важный транспорт: грузовики с продуктами и медикаментами, автобусы, которые перевозят работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. На всех блокпостах вокруг Першотравенска будут дежурить медицинские бригады. Они будут проверять водителей и пассажиров на наличие симптомов коронавируса

В Першотравенской городской больнице есть инфекционные боксы, которые могут принять больных. Также в город отправили экспресс-тесты, дезинфекторы, защитные средства для врачей. При необходимости “тяжелых” пациентов из Першотравенска будут направлять в больницы Днепра.

Всех жителей города просят оставаться дома. “Не гуляйте, не ходите в гости. Очень важно именно сейчас обеспечить самоизоляцию”, – сказал губернатор Днепропетровщины Александр Бондаренко.

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