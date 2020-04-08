Через спалах короновірусної хвороби на Дніпропетровщині місто Першотравенськ закрили на в'їзд і виїзд.

6-го березня в місті Першотравенськ на Дніпропетровщині виявили 6 заражених COVID-19. Пізніше поліція розшукала всіх, хто контактував з цими людьми. Вчора, 7 березня, після проведення ПЛР-тестів в Першотравенську підтвердилися ще 15 випадків коронавірусу. Таким чином, на сьогодні в місті 21 пацієнт з COVID-19 (всього в області 41 випадок, 4 вже одужали). Відомо, що кілька сотень баптистів із різних країн під час карантину збиралися в Першотравенську на свою конференцію.

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Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та НС прийняла важливе рішення. Щоб зупинити поширення коронавируса, в Першотравенську обмежили в'їзд і виїзд транспорту. Обмеження вступили в силу з 9:00 сьогоднішнього дня.

Обмеження стосуються всіх транспортних засобів. В'їхати в місто зможе тільки стратегічно важливий транспорт: вантажівки з продуктами і медикаментами, автобуси, які перевозять працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста. На всіх блокпостах навколо Першотравенська чергуватимуть медичні бригади. Вони перевірятимуть водіїв і пасажирів на наявність симптомів коронавірусу.

У Першотравенской міській лікарні є інфекційні бокси, які можуть прийняти хворих. Також в місто відправили експрес-тести, дезінфектори, захисні засоби для лікарів. При необхідності «важких» пацієнтів з Першотравенська будуть направляти в лікарні Дніпра.

Всіх жителів міста просять залишатися вдома. «Не гуляйте, не ходіть в гості. Дуже важливо саме зараз забезпечити самоізоляцію», – сказав губернатор Дніпропетровщини Олександр Бондаренко.

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