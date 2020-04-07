Alyen Vyrus – це серійний кастом-байк на агрегатах Ducati. І помилки в написанні назви немає.

Мануфактура Vyrus з італійського міста Ріміні – представила своє останнє творіння: дорожній спортбайк з мотором Ducati Superquadro 1285, названий Alyen.

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Як і інші мотоцикли Vyrus, новий байк отримав чимало особливих технічних рішень. Так, у нього два маятника – спереду і ззаду, а щоб підвіска не заважала поворотам керма, передня вісь і колесо, разом із гальмами, пов’язані з кермом “дротовою гідравлікою”. Творці мотоцикла запевняють, що така схема забезпечує надзвичайно вдалий розподіл гальмівних сил та відгук на кермі. Щоправда, є й недолік – великий радіус розвороту.

Мотоцикл збудований довкола 202-сильного мотора Ducati. Решта компонентів – власної розробки та виробництва, включаючи карбоновий кузов та композитні колісні диски. Детальні характеристики мотоцикла доступні за цим посиланням.

Фото: Vyrus Alyen / Vyrus

Вартість Vyrus Alyen не названа, однак попередні проекти італійської мануфактури коштували від 80 000 євро, тож не варто сподіватись, що екстравагантна новинка коштуватиме дешевше.

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