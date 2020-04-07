Alyen Vyrus – это серийный кастом-байк на агрегатах Ducati. И ошибки в написании названия нет.

Мануфактура Vyrus из итальянского города Римини представила свое последнее творение: дорожный спортбайк с двигателем Ducati Superquadro 1285, названный Alyen.

Смотрите также: Электрический Harley-Davidson выставили на гонку против Tesla Model 3: видео

Как и другие мотоциклы Vyrus, новый байк получил немало особых технических решений. Так, у него два маятника – спереди и сзади, а чтобы подвеска не мешала поворотам руля, передняя ось и колесо вместе с тормозами связаны с рулем "проволочной гидравликой". Создатели мотоцикла уверяют, что такая схема обеспечивает чрезвычайно удачное распределение тормозных сил и отклик на руле. Правда, есть и недостаток – большой радиус разворота.

Мотоцикл построен вокруг 202-сильного мотора Ducati. Остальные компоненты – собственной разработки и производства, включая карбоновый кузов и композитные колесные диски. Подробные характеристики мотоцикла доступны по этой ссылке.

Фото: Vyrus Alyen / Vyrus

Стоимость Vyrus Alyen не названа, однако предыдущие проекты итальянской мануфактуры стоили от 80 000 евро, поэтому не стоит надеяться, что экстравагантная новинка будет стоить дешевле.

Также интересно: Энтузиаст из Беларуси построил дикий кастом байк с мотором ЗАЗ​​​​​​​