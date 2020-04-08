Кризис, вызванный COVID-19, не обошел и автомобильную отрасль – как в целом в мире, так и в Украине в частности.

По итогам марта продажи новых автомобилей сократились на 10% – по сравнению с февралем 2020 года, и на 15% по сравнению с прошлогодним периодом (см. инфографику).

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Впрочем, не следует забывать, что кризис – это не только новые вызовы, но также и большие возможности. Фактически вирус дал толчок переходу автомобильной индустрии в цифровой формат. Автосалоны уже предложили свои услуги в онлайн-формате. Например, дилеры Škoda, как 1-й Автоцентр ŠKODA, реализуют новую концепцию дилерского предприятия в контексте Индустрии 4.0.

И хотя Кабинет Министров Украины своим постановлением от 2 апреля разрешил продажу новых авто, тенденция к диджитализации продаж будет развиваться и дальше.

Мировой автопром пока тоже претерпит кардинальных изменений. Недавно ведущие ассоциации европейского автобизнеса ACEA, CLEPA, ETRMA и CECRA направили в Еврокомиссию письмо с просьбой смягчить сроки и целевые показатели по выбросам СО 2 для европейских автомобилей. Если решение об ослаблении требований будет принято, это изменит парадигму существующего автопрома как в Европе, так и во всем мире.

Трудно спрогнозировать, что дальше ждет автомобильную отрасль, и ясно одно: автомобильная промышленность уже не будет такой, как была вчера.

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