Криза, спричинена COVID-19, не оминула і автомобільну галузь – як загалом у світі, так і в Україні зокрема.

За підсумками березня продажі нових автомобілів скоротилися на 10% - у порівнянні з лютим 2020 року, та на 15% порівнянні з минулорічним періодом (див. інфографіку).

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Втім, не слід забувати, що криза – це не лише нові виклики, але також і великі можливості. Фактично вірус дав поштовх переходу автомобільної індустрії у цифровий формат. Автосалони вже запропонували свої послуги в онлайн-форматі. І хоча Кабінет Міністрів України своєю постановою від 2 квітня дозволив продаж нових авто, тенденція до діджиталізації продажів буде розвиватися й надалі.

Світовий автопром наразі теж зазнає кардинальних змін. Нещодавно провідні асоціації європейського автобізнесу ACEA, CLEPA, ETRMA та CECRA направили до Єврокомісії листа з проханням пом’якшити строки та цільові показники з викидів СО 2 для європейських автомобілів. Якщо рішення про послаблення вимог буде прийнято, це змінить парадигму існуючого автопрому як у Європі, так і в усьому світі.

Важко спрогнозувати, що далі чекає на автомобільну галузь, та зрозуміло одне: автомобільна промисловість вже не буде такою, як була учора.

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