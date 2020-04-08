Один оператор може віддалено керувати кількома вантажівками, у цьому відео демонструється робота з двома машинами.

Шведський стартап Einride розраховує, що один оператор зможе керувати одночасно десятьма вантажівками, однак поки що водій дистанційно керує тільки дві машини. Та й це вже не аби що.

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У відео, опублікованому Einride у вівторок, ми можемо побачити віддаленого оператора, який використовує досить серйозне устаткування, з моніторами об'ємного перегляду, які надають чітку картину того, що “бачить” безпілотна вантажівка. Оператор також використовує систему управління, подібну до ігрової установки для автосимуляторів.

Вантажівки Einride здатні працювати без драйвера, але в обмежених ситуаціях – на коротких та середніх маршрутах. А втручання оператора в їх роботу необхідне переважно на старті та фініші маршруту.



“Вартість транспорту продовжує зростати на 2-3% за рік, тоді як середнє використання потужностей будь-якого транспортного засобу залишається близько 25%”, – говорить генеральний директор компанії Einride Роберт Фальк. “Завдяки можливості контролювати та керувати кількома транспортними засобами за допомогою лише одного віддаленого оператора, ми можемо значно підвищити економічну ефективність кожного транспортного засобу в парку, не кажучи вже про істотне скорочення викидів та покращення робочого середовища для водіїв вантажівок”.

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