Пілотний прект запровадила Mayo Clinic, заручившись підтримкою місцевої влади та пари стартапів з цифрової мобільності.

Медичний заклад Mayo Clinic заявляє, що першим у США почав використовувати безпілотні транспортні засоби для мінімізації взаємодії між людьми.

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Клініка домовилась зі стартапами Beep та Nayva, а також транспортним департаментом Джексонвілля, про проведення спільного проекту в рамках допомоги місту в боротьбі з епідемією COVID-19.

Спеціально пристосовані безпілотні шаттли Nayva зупиняються в кількох точках міста, де базуються пункти прийому аналізів, там медпрацівники завантажують в них зібрані аналізи у контейнерах, після чого безпілотники доставляють їх в лабораторію. Усе відбувається в автономному режимі, без участі супроводжуючого персоналу від пункта збору до лабораторії.

Як це відбувається, можна побачити у відео нижче:



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