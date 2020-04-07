Пилотный проект ввела Mayo Clinic, заручившись поддержкой местной власти и пары стартапов по цифровой мобильности.

Медицинское учреждение Mayo Clinic заявляет, что первым в США начал использовать беспилотные транспортные средства для минимизации взаимодействия между людьми.

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Клиника договорилась со стартапами Beep и Nayva, а также транспортным департаментом Джексонвилля, о проведении совместного проекта в рамках помощи городу в борьбе с эпидемией COVID-19.

Специально приспособленные беспилотные шаттлы Nayva останавливаются в нескольких точках города, где базируются пункты приема анализов, там медработники загружают в них собранные анализы в контейнерах, после чего беспилотники доставляют их в лабораторию. Все происходит в автономном режиме, без участия сопровождающего персонала от пункта сбора до лаборатории.

Как это происходит, можно увидеть в видео ниже:

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