Один оператор может удаленно управлять несколькими грузовиками, в этом видео демонстрируется работа с двумя машинами.

Шведский стартап Einride рассчитывает, что один оператор сможет управлять одновременно десятью грузовиками, однако пока что водитель дистанционно управляет только двумя машинами.

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В видео, опубликованном Einride во вторник, мы можем увидеть удаленного оператора, который использует достаточно серьезное оборудование, с мониторами объемного просмотра, которые дают четкую картину того, что “видит” беспилотный грузовик. Оператор также использует систему управления, подобную игровой установке для автосимуляторов.

Грузовики Einride способны работать без драйвера, но в ограниченных ситуациях – на коротких и средних маршрутах. А вмешательство оператора в их работу необходимо в основном на старте и финише маршрута.



“Стоимость транспорта продолжает расти на 2-3% в год, тогда как среднее использование мощностей любого транспортного средства остается около 25%”, – говорит генеральный директор компании Einride Роберт Фальк. “Благодаря возможности контролировать и управлять несколькими транспортными средствами с помощью только одного удаленного оператора, мы можем значительно повысить экономическую эффективность каждого транспортного средства в парке, не говоря уже о существенном сокращении выбросов и улучшении рабочей среды для водителей грузовиков”.

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