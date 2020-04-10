2019 год оказался чрезвычайно успешным для немецкого автопроизводителя, поэтому Porsche, даже в нынешних условиях, не нарушила добрую традицию ежегодных бонусных выплат своим работникам.

В эти сложные времена, когда заводы и фабрики остановились по всему миру, многие компании ищут способы снизить финансовые потери и одним из методов для этого выбирают сокращение зарплаты работникам. Но не Porsche.

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Tesla, из-за карантина, сократила зарплату своим работникам на 10-30%, в зависимости от должности. Подобные меры применяют и другие автопроизводители. На противовес им, Porsche выплачивает своим сотрудникам хорошие ежегодные премии. На этот раз общая сумма бонусов составила 5 миллионов евро, работники получают по 9000 евро на руки и еще по 700 евро в фонд индивидуальной пенсионной программы.

Вместе с тем, автокомпания призвала своих сотрудников присоединиться к программе Porsche help и делать благотворительные взносы в пользу организаций, ведущих борьбу с пандемией.

“Солидарность в нашем обществе важна как никогда. Промышленность, политика и общество: мы вместе преодолеем кризис. Porsche берет на себя социальную ответственность. Это наша фундаментальная философия и наше понимание устойчивых действий. Позитивное развитие Porsche является результатом значительных усилий команды. Каждый сделал свой вклад в это. Каждый человек имеет пользу от этого. В этом году добровольный бонус означает солидарность, а также налоговые поступления и покупательную способность для перезагрузки”, – сказал Оливер Блюм, председатель Исполнительного совета Porsche.

В течение 2019 году Porsche удалось увеличить продажи на 10% по сравнению с показателем предыдущего годового периода. По всему миру было продано 280 800 транспортных средств немецкой марки. Самой регулярной моделью-бестселлером Porsche стал компактный кроссовер Macan с показателем более 100 тысяч проданных авто. Чуть хуже продавался первый кроссовер марки-Cayenne, у которого более 92 тысяч продаж. Третье, четвертое и пятое места заняли, соответственно, 911, Panamera и 718 Boxster/Cayman, а новичок – электрический Taycan, пока нашел меньше тысячи владельцев.

Доход Porsche увеличился в 2019 году с 25,8 до 28,5 млрд евро, а чистая прибыль, после налогообложения, составила 2,8 млрд евро.

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