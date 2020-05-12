Завод Tesla начал работу в Калифорнии, вопреки запрету властей

Глава компании Tesla Илон Макс объявил о том, что завод Tesla в городе Фримонт в калифорнийском округе Аламеда начинает работу, несмотря на запреты местных властей. Об этом он сообщил в понедельник, 11 мая, написал в соцсети, что работу завода будет восстановлено "сегодня".

Читайте также: XÆA-12 – так назвали сына Маск и Граймс

"Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы им оказался я один", – Маск объявил о запуске завода Tesla в Калифорнии. Ранее он называл калифорнийские ограничения "фашистскими". "Я сам буду на конвейере вместе со всеми остальными. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы им оказался я один", – написал Маск.

В конце апреля Маск публично назвал антиепидемиологические меры в штате Калифорния "фашистскими". Во время телеконференции, посвященной публикации квартального отчета, Маск раскритиковал локдаун, введенный для сдерживания эпидемии коронавируса, заявив, что это нарушает конституционные права граждан. По его словам, желающие могут оставаться дома, но запрет покидать жилье под страхом ареста – "это по-фашистски, это недемократично".

9 мая Маск, недовольный калифорнийскими ограничениями, заявил, что Tesla немедленно перенесет свою штаб-квартиру и будущие программы в Техас и Неваду. Сейчас главный офис компании находится в Калифорнии.

Также интересно: Илон Маск сказал, что флотилия роботакси будет технически готова уже в 2020 году