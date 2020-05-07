Новоиспеченные родители поделились фото своего малыша, а мама еще и объяснила его странное имя.

Илон Маск 4 мая стал отцом в шестой раз, а для его девушки Граймс малыш стал первым ребенком.

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Основатель и руководитель SpaceX и Tesla поделился фото своего сына в Твиттере. По словам Маска, Граймс и ребенок чувствуют себя хорошо.

Папа даже разместил фотографию новорожденного с фильтрами.

Мальчика назвали X Æ A-12 и когда это стало известно, Интернет заполонили мемы и шутки по этому поводу. Счастливая мама также оставила сообщение в своем Твиттере, объяснив необычное имя малыша.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

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(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

Певица объяснила, что каждый символ в имени малыша имеет особое значение.

"Х" – неизвестная переменная

"Æ" – транскрипция эльфийского слова Ai, что означает любовь, а также "Искусственный интеллект" (Artificial intelligence)

"А-12" – предшественник самолета SR-17 (вероятно, имеется в виду Lockheed SR-71 Blackbird), который очень нравится нам обоим. Ни вооружения, ни брони, только скорость. Отличный в бою, но не жестокий.

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"А"=Архангел, название моей любимой песни

"Х" – стальная крыса.

Если такое имя Маска-младшего – не шутка, хотелось бы узнать, как его произносить, однако отец и мать новорожденного этого не объяснили. Если предположить, что "Х" произносится, как звук "С", а символ "Æ" – это "Аи", имя мальчика можно прочитать, как "С Ай А" (близкое к французскому имени Ксавье и библейскому Иссая), или просто "ЗАЯ", а вместе с цифрами получается "Зая-Твелв". Неординарно, вполне соответствует духу его необычных родителей, которые мечтают о колонизации Марса и идут к этой цели.

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