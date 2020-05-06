При себе мальчишка имел три доллара, на которые и собирался купить итальянский суперкар.

Мальчик поссорился с матерью, из-за того, что она отказалась купить ему Lamborghini. Самостоятельный малыш украл ключи от машины у своей мамы, прихватил денег и подался к другому штату в дилерский центр, чтобы купить себе суперкар.

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Малый планировал проехать из штата Юта, через Неваду или Аризону, в штат Калифорния. То есть его маршрут пролегал через три штата, однако уже на пересечении первой границы, пусть и условной, его остановили полицейские.

Патрульные заметили на трассе автомобиль, который двигался с подозрительно низкой скоростью – около 50 км/час. Сначала копы решили, что за рулем человек с ограниченными возможностями, и решили проверить машину.

Патрульный Рик Морган включил сирену и приказал остановить автомобиль на обочине – водитель послушно выполнил указание. Когда же патрульный заглянул в автомобиль, был крайне удивлен – маленький водитель едва доставал ногами к педалям и выглядывал из-за руля. Полицейский помог ребенку припарковать автомобиль и связался с его родителями.

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