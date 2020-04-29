Превышение скорости на дороге рано или поздно имеет плохое окончание. Тем более, "игра в шахматы" на высокой скорости.

Следующий инцидент произошел 22 апреля и был снят из кабины грузовика, которая также могла попасть в аварию, из-за слишком быстрый езды Volkswagen Passat. Видео разместил канал ViralHog.

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Примерно на 18 секунде видео в кадре появляется и быстро удаляется белый автомобиль. Три из четырех основных полос трассы впереди заблокированы автомобилями, однако между парой грузовиков на двух полосах справа виднеется брешь, в которую и решил проскочить лихач.

Водитель, кажется, неверно рассчитал скорость собственного авто. После того, как он “мастерски” перескочил через одну полосу справа и обошел грузовик, нужно было завершить маневр, повернув руль в исходное положение. Последнее ему не удалось и его автомобиль встретился с грузовиком. Когда Passat снова появляется в кадре, его левая, водительская, сторона машины похожа на замятую бумагу.

На удивление и к счастью, в результате этой аварии, водитель легкового автомобиля не получил значительных травм, хотя явно все могло закончиться значительно хуже.

Инфографика: Самые аварийные трассы в Украине на карте