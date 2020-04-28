В Украине за прошлый год и первый квартал 2020-го, если верить официальной статистике, произошло почти 197 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 4,2 тысячи человек и 39,4 тысячи – получили травмы.

В этом году официальную статистику должен немного улучшить введенный карантин – пока за его период количество ДТП снизилось на 63%. Однако ситуация на дорогах государственного значения все равно остается сложной. "Слово и дело" составило топ-15 самых аварийных трасс страны.

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За прошлый год и первый квартал 2020-го именно на дорогах государственного значения произошло 5,6 тысячи ДТП: погибли 1,4 тысячи человек, 7,4 тысячи – пострадали.

Самой опасной трассой можно назвать М-06 Киев-Чоп, больше всего аварий случается на ее участках в Киевской, Житомирской, Ровненской, Закарпатской и Львовской областях. На М-06 за указанный период произошло 757 ДТП, почти 200 человек погибли.

На втором месте трасса М-05 Киев-Одесса – 463 дорожно-транспортных происшествия. Самые аварийные участки в Одесской, Кировоградской и Киевской областях. Чуть меньше ДТП – 447 – произошло на дороге М-03 Киев-Харьков. На ней особенно осторожными нужно быть в Полтавской области, возле села Войновка.

Почти 300 аварий произошло на трассе М-12 Стрый-Знаменка, 80 человек погибли. Ее опасные участки расположены в Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях. Более 200 ДТП произошло также на трассе М-07 Киев-Ягодин.

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