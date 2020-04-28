В Україні за минулий рік і перший квартал 2020-го, якщо вірити офіційній статистиці, сталося майже 197 тисяч дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких загинули 4,2 тисячі осіб і 39,4 тисячі – зазнали травм.

Цьогоріч офіційну статистику має трохи поліпшити запроваджений карантин – поки за його період кількість ДТП знизилася на 63%. Однак ситуація на дорогах державного значення все одно залишається складною. “Слово і діло” склало топ-15 найбільш аварійних трас країни.

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За минулий рік і перший квартал 2020-го саме на дорогах державного значення сталося 5,6 тисячі ДТП: загинули 1,4 тисячі осіб, 7,4 тисячі – постраждали.

Найнебезпечнішою трасою можна назвати М-06 Київ-Чоп, найбільше аварій трапляється на її ділянках у Київській, Житомирській, Рівненській, Закарпатській і Львівській областях. На М-06 за вказаний період сталося 757 ДТП, майже 200 людей загинули.

На другому місці траса М-05 Київ-Одеса – 463 дорожньо-транспортні пригоди. Найбільш аварійні ділянки в Одеській, Кіровоградській і Київській областях. Трохи менше ДТП – 447 – відбулося на дорозі М-03 Київ-Харків. На ній особливо обережними потрібно бути в Полтавській області, біля села Войнівка.

Майже 300 аварій сталося на трасі М-12 Стрий-Знам'янка, 80 людей загинули. Її небезпечні ділянки розташовані в Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях. Понад 200 ДТП сталося також на трасі М-07 Київ-Ягодин.

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