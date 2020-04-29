МВД переносит запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения из-за карантина

12 марта 2020 года МВД Украины презентовало пилотный проект системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме.

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Тогда сообщалось, что запуск указанной системы в эксплуатацию ожидается с 1 мая этого года. Но уже 11 марта Правительство ввело строгие карантинные меры, чтобы не допустить распространения острой респираторной болезни COVID-19 на территории Украины. Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации.

Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина.

"Эту почти отлаженную и представленную 12 марта систему автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, прежде всего скоростного режима, МВД Украины таки придется еще немного отложить. Но ненадолго. Только завершатся официально установленные правительством ограничения, все заработает и письма-сообщения начнут рассылать. А пока действует карантин – нельзя подвергать опасности персонал Патрульной полиции Украина в аналитическом центре обработки большого массива данных, а также других смежных ведомств", – сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

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Напомним, что виновным в нарушении, которое зафиксировано в автоматическом режиме, по умолчанию признается владелец транспортного средства, а не водитель, который совершил правонарушение.

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