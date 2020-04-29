МВС переносить запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантинні обмеження.

12 березня 2020 року МВС України презентувало пілотний проект системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі.

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Тоді було повідомлено, що запуск зазначеної системи в експлуатацію очікується з 1 травня цього року. Але вже 11 березня Уряд ввів суворі карантинні заходи, аби не допустити поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території України. Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних в процесі роботи системи автофіксаціі.

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Тому в МВС прийнято рішення по відтермінуванню роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину.

“Цю майже налагоджену і презентовану 12 березня систему автоматичної фотовідеофіксаціі порушень правил дорожнього руху, передусім швидкісного режиму, МВС України таки доведеться ще трохи відтермінувати. Але ненадовго. Тільки завершаться офіційно встановлені урядом обмеження, все запрацює і листи-повідомлення почнуть розсилати. А поки діє карантин - не можна наражати на небезпеку персонал Патрульна поліція України у аналітичному центрі обробки великого масиву даних, а також інших суміжних відомств”, повідомив речник МВС Артем Шевченко.

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Нагадаємо, що винним у порушенні, яке зафіксовано в автоматичному режимі, за замовчанням визнається власник транспортного засобу, а не водій який скоїв правопорушення.

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