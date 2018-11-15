Українським водіям знову почнуть надсилати «листи щастя» з порушеннями. Вже з 17 грудня цього року в силу вступає новий державний стандарт для приладів, які фіксують порушення ПДР в фото і відео режимі – той самий, без якого запустити систему було не можна.

Про це йдеться в наказі №345 Українського агентства зі стандартизації, опублікованому на сайті Верховної Ради. Документ визначає метрологічні та технічні вимоги до дистанційних вимірювачів швидкості.

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В теорії це означає, що ще до Нового року власникам машин, які порушили швидкісний режим, правила переїзду перехресть та ін., будуть на пошту відправляти штрафні квитанції. В принципі, вже сьогодні можна вести підготовчу роботу з сертифікації конкретного обладнання для використання його на дорогах. А вся техніка, яка відповідає новим техрегламентом, годиться для фіксації практично будь-яких порушень ПДР. На ділі ж, кажуть юристи, все не так просто.

Регламент є, техніки немає



У документі прописана лише технічна сторона питання: параметри приладів, умови їх експлуатації і т. д. Причому без зазначення конкретних моделей камер, які можуть фіксувати порушення ПДР. Однак, кажуть експерти, навіть таке послаблення не допоможе запустити систему миттєво. Адже далеко не всі типи вимірювачів є на озброєнні у патрульних.

"Документ стосується приладів, що вимірюють швидкість і ті порушення, які можна фіксувати в "просторово-часовому режимі". Але якщо першу можна визначати пристроями за принципом ТруКама, або цифровим або аналоговим променем. Для фіксації порушень правил виїзду на перехрестя, наприклад, при заборонному сигналі світлофора, вони не годяться. Потрібні ті, які вимірюють "простір з прив'язкою до часу". Такі є в Штатах. Але ні у нас, ні в довколишніх країнах СНД – поки немає. Та й у багатьох європейських країнах вони не застосовуються", - розповів автоюрист Володимир Караваєв.

Втім, їх установка – питання часу. Головне, що регламент дозволяє вже зараз почати підготовчу роботу з сертифікації обладнання. А якщо парламент підтримає ідею уряду впустити на "штрафний ринок" приватників, за грошима справа не стане.

За словами експертів, в Україну для тестування періодично завозяться різні дорожні камери, але поки не ясно, на якій саме зупиняться влади, які моделі будуть развешиваться на українських дорогах. До того ж, перед запуском всю інформацію, що надходить з цих приладів, потрібно буде внести в єдину базу даних. Тому, кажуть юристи, "листи щастя" в перші ж дні набуття чинності нових стандартів навряд чи запрацюють. Як мінімум, знадобиться час на перевірку відповідності пристроїв регламенту.

"Такий стандарт з'явився вперше. Він буде стосуватися стаціонарних, мобільних і ручних пристроїв. Крім лазерних і радіо вимірювачів швидкості, новий стандарт передбачає вимірювання швидкості за відеокадрами, за принципом відстань/час, вимірювання швидкості в русі, а також використання для фіксації порушень ПДР датчиків (п'єзоелектричних, волоконно-оптичних, індуктивних петель), вмонтованих в дорожнє полотно", — зауважив у розмові з UBR.ua керуючий партнер ЮК "Альянс правових сил" Віталій Собкович.

Діра в законі



На шляху повернення "листів щастя" є і більш серйозні проблеми, кажуть юристи. Багато років тому, коли штрафи власникам машин розсилала ще міліція, ті їх легко оскаржили в суді. Справа в тому, що Конституційний суд вже давно прийняв рішення про незаконність такого методу покарання, оскільки він порушує положення 61-ї статті Конституції України. Яка наполягає на "індивідуальному характері відповідальності" водія. Простіше кажучи, карати власника автомобіля-порушника, не знаючи, чи був він за кермом, неконституційно.

Для того, щоб автоматична фіксація допомогла впоратися з високою аварійністю, потрібно в обов'язковому порядку вносити зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення, кажуть юристи, інакше все буде як і раніше – водії просто стануть пачками оскаржувати "дистанційні" штрафи у суді.

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"Законодавці спробували вирішити цю проблему тим, що прописали в законі відповідальність власника транспортного засобу, а не того, хто реально може бути за кермом. Але це не допомагає обійти рішення Конституційного суду про індивідуальну відповідальність. Поки ці норми не будуть переглянуті, водіїв хоч і можуть залучати і виписувати штрафи, але підстави для оскарження і раніше залишаються достатньо серйозні", – зазначив Володимир Караваєв.