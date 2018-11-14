Вартість розмитнення вживаних авто з ЄС різко зросла. Пояснюємо чому. Українська митниця змінила принцип визначення вартості вживаних автомобілів.

Митниця змінила підхід у розрахунку митної вартості: ціна вживаних автомобілів із країн ЄС зросла. Тепер люди, які хочуть законно розмитнити придбаний за кордоном автомобіль, мусять платити на десятки тисяч гривень більше, ніж ще кілька тижнів тому.

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Розлючені покупці авто, прийшли вимагати пояснень до митного поста в Городку. Поясненная їм наддали – за розмитнення авто тепер треба сплачувати більше.

На зоні митного контролю "Скнилів", що у Городку, вже третій тиждень стоять понад дві сотні машин. Усіх їх нещодавно привезли з Європи і не розмитнили. Власники відмовляються платити нове мито.

"Якщо, до прикладу, взяти автомобіль Skoda чи Volkswagen Passat – нараховували до цього 2-3 тисячі доларів, а зараз нараховують ще плюс 1,5 тис. доплатити. Ніхто нічого не пояснює. Митниця стоїть, ніхто не працює", – говорить автоімпортер Ростислав Суровий.

"Ми не хочемо чогось надзвичайного, ми хочемо дати допрацювати до кінця року і дальше вже відповідно або новий закон, або нічого не буде", – додає автоімпортер Орест Бойко.

Тарас Хом’як – один із тих, хто розмитнив машину за новим тарифом. Розповідає: віддав державі майже стільки ж, скільки заплатив за своє авто.

"Машину придбав за 3,9 тис. євро. Я розраховував, знав, перетинаючи кордон, скільки я маю заплатити. Машину протримали 10-11 днів на митному посту і в мене вийшло загальної доплати 3 185 євро", – сказав Тарас Хом’як, який придбав машину.

Обурені імпортери зібрались із вимогою, аби керівництво митного посту пояснило ситуацію. Начальник відділу митного оформлення Скнилів Львівської митниці ДФС Андрій Бойцун пояснює: розмір мита не змінився. Однак фіскальні органи стали по-новому визначати вартість машин. Користуються тепер німецьким каталогом "Schwacke" і точно знають справжню ціну машини. А раніше, мовляв, імпортери її свідомо занижували.

"У нас тепер є можливість перевірити в електронному вигляді по так званому Швакелісту – каталогу автомобілів. Забиваючи конкретний Vin-код автомобіля, ми маємо практично всю інформацію по ньому", – пояснив Андрій Бойцун.

"Schwacke" – електронний каталог, у якому вказана середня ціна вживаних автомобілів у Німеччині. Українська митниця отримала до нього доступ два тижні тому.

"Програма, якою керується митниця і брокери для розрахунку вартості автомобіля, передбачає внесення даних автомобіля, а саме номер кузова і пробіг. По номеру кузова можна визначити комплектацію авто від чого і буде залежати оцінка автомобіля", – розповів митний брокер Василь Будз.

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Утім митна вартість може змінитись після огляду машини експертом. У кінцевому результаті, яку суму заплатить власник машини, – залежить від рішення працівника митниці. Тож корупційні ризики, як завжди на висоті.