Перевищення швидкості на дорозі рано чи пізно має погане закінчення. Тим більше, "гра в шахи" на високій швидкості.

Наступний інцидент трапився 22 квітня і був знятий з кабіни вантажівки, яка також могла потрапити в аварію, через занадто швидкий білий Volkswagen Passat. Відео розмістив канал ViralHog.

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Приблизно на 18 секунді відео в кадрі з’являється і швидко віддаляється білий автомобіль. Три з чотирьох основних смуг траси попереду заблоковані автомобілями, однак між парою вантажівок на двох смугах праворуч видніється прогалина, в яку і вирішив проскочити лихач.

Водій, здається, невірно розрахував швидкість власного авто. Після того, як він “майстерно” перескочив через одну смугу праворуч і обійшов вантажівку, потрібно було завершити маневр, повернувши кермо в початкове положення. Останнє водію не вдалось і його легковик зустрівся з вантажівкою. Коли Passat знову з’являється в кадрі, його лівий, водійський, бік машини схожий на зам’ятий папір.



На диво та на щастя, внаслідок цієї аварії, водій легкового автомобіля не зазнав значних травм, хоча вочевидь усе могло закінчитись значно гірше.

Інфографіка: Найбільш аварійні траси в Україні на мапі