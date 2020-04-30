Когда Колин Чепмен сказал, что для создания идеального спорткара нужно его "упростить и добавить легкости", вряд ли он имел в виду такое снижение веса.

Вряд ли вообще хоть кто-то догадывался, что Lotus Elise умеет так быстро превращаться в родстер.

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О необычном случае рассказал владелец спорткара, которому удалось заснять его на двустороннюю камеру видеорегистратора. Когда Elise начал набирать скорость, где-то под 100 км/ч, как говорит водитель, один из замков крыши отскочил, из-за чего в конечном итоге задние замки не выдержали потока встречного воздуха и отпустили крышу. Владелец автомобиля говорит, что успел увидеть, как крыша его машины пролетел над тремя автомобилями позади, к счастью, не задев ни один из них.

В конечном итоге он остановился на велосипедной полосе и сумел подобрать крышу, хотя кузовная панель, конечно, была повреждена и нуждается в ремонте. Владелец говорит, что это обойдется ему примерно в 2000 долларов и если уж возникла такая необходимость – искать карбоновую деталь, вместо стоковой.

Что на самом деле вызвало срыв крыши, пока неизвестно, но владелец не исключает, что она была установлена неправильно – это было сделано где-то за 10 минут до инцидента. Если вам посчастливилось быть владельцем машины со съемной крышей, советуем всегда проверять крепления дважды, перед поездкой.

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