Коли Колін Чепмен сказав, що для створення ідеального спорткара потрібно його "спростити і додати легкості", навряд чи він мав на увазі таке зниження ваги.

Навряд чи взагалі хоч хтось здогадувався, що Lotus Elise вміє так швидко перетворюватись на родстер.

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Про незвичайний випадок розповів власник спорткара, якому пощастило зафільмувати його на двосторонню камеру відеореєстратора. Коли Elise почав набирати швидкість, десь під 100 км/год, як говорить водій, один з замків даху відскочив, через що в кінцевому підсумку задні замки не витримали потоку зустрічного повітря і відпустили дах. Власник автомобіля говорить, що встиг побачити, як дах його машини пролетів над трьома автівками позад нього, на щастя, не зачепивши жоден з них.

В кінцевому підсумку він зупинився на велосипедній смузі та зумів підібрати дах, хоча кузовна панель, звісно, була пошкоджена і потребує ремонту. Власник каже, що це обійдеться йому приблизно в 2000 доларів і якщо вже виникла така необхідність – шукатиме карбонову деталь, замість стокової.

Що насправді спричинило зрив даху, наразі невідомо, але власник не виключає, що він був встановлений неправильно – це було зроблено десь за 10 хвилин до інциденту. Якщо вам пощастило бути власником машини зі зйомним дахом, радимо завжди перевіряти кріплення двічі, перед поїздкою.

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