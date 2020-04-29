Наредп партії "Слуга народу" Олександр Куницький роз'їжджає по Києву на старому кабріолеті Mercedes, що не зазначений в його декларації.

Нардеп в супроводі дівчини пересувався по вулиці Грушевського в центрі Києва на автомобілі з відкидним верхом – Mercedes-Benz SL 2001 року випуску.

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Цей кабріолет - авто люкс-класу (четверте покоління лінійки SL) німецької марки Mercedes-Benz. Він випускався з 1989 по 2001, всього за 13 років було вироблено 204 940 одиниць. Зараз подібні авто в Україні продають за ціною від 10 до 33 тисяч доларів.

Варто зазначити, що вказаний автомобіль не був відображений в деклараціях нардепа за 2018 і 2019 роки. Крім того, відповідно до декларацій, народний депутат, який задекларував понад 5 млн гривень, не володіє і іншими транспортними засобами.

При цьому в кінці 2019 року Куницький придбав майнові права на об'єкт незавершеного будівництва - парковочное місце - в паркінгу багатоповерхового будинку в Полуничному провулку в Одесі. Декларацій за поточний рік Куницький не подавав.

Нагадаємо, що саме Олександр Куницький запитував у нинішнього міністра інфраструктури Владислава Криклія про нову схему сертифікації ГБО. Міністр відповідь досі не надав.

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