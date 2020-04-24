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Mercedes-Benz була однією з перших компаній, яка провела онлайн-презентацію новинок після відміни Женевського автошоу. Тепер цей формат впроваджено і в Україні - імпортер презентував онлайн новий компактний кросовер GLB.

Перший цифровий дебют

Автомобільний ринок переживає непрості часи, і вимагає нових сміливих кроків від дилерів й імпортерів. Саме тому, у відповідності до нових реалій, вперше в історії Україні відбулася онлайн-презентація нової моделі. Можна сказати, що Mercedes-Benz вписав нову сторінку в історію українського авторинку.

17 квітня рівно об 11-й ранку в соцмережах і Youtube глядачі змогли стати свідками історичної події. Про нову модель розповіли не лише профільним журналістам, а й усім бажаючим.

Валерій Анохін, генеральний директор ДП «Автокапітал», дистриб’ютора Mercedes-Benz в Україні, розповів про ситуацію на ринку і про плани компанії, а Ігор Сіроштан, провідний спеціаліст з продукту, наочно розкрив головні особливості GLB.

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Нова у гамі Mercedes-Benz модель компактного кросовера GLB стала для марки знаковим продуктом. Зрозуміло, що зараз популярність компактних кросоверів зашкалює в усьому світі. Кожен третій Mercedes-Benz на сьогодні - це SUV, а кожен четвертий – компактний кросовер. Тому машині приділили багато уваги, в першу чергу з точки зору дизайну і позиціонування.

Вперше мені довелося зустрітися з GLB на автошоу у Франкфурті минулого року, де кросовер святкував світовий дебют. Ще тоді я здивувався, як німцям вдалося втиснути між GLA та GLC ще одну модель. Але ще більше вражало, що новачок здавався візуально значно більшим за GLC і до того ж мав семимісну модифікацію, яка раніше могла бути лише на «дорослих» моделях.

Mercedes-Benz GLB майже на 20 см коротший за GLC, але при цьому вищий і має більш «квадратний» дизайн. Завдяки коротким звисам і більш прямокутній кормі та передку, кросовер ніби натякає на спорідненість із G-класом та GLS’ом. Можливо, тому й складається враження, що він більший за «брата».

А ще цікаво, що незважаючи на меншу колісну базу (2829 мм проти 2873 мм) GLB може опційно оснащуватися третім рядом сидінь. А топова версія GLB AMG 45 4MATIC, якої поки що немає в українському прайс-листі, ще й оснащується решіткою в стилі «Панамерікана» з вертикальними «вусами».

Не місце для компромісів

Інтер’єр багато в чому повторює салони дорожчих моделей марки. Наприклад, перед водієм - два величезних 10,25-дюймових монітори, лівий з яких виконує роль віртуальної панелі приладів, а правий належить інформаційно-розважальній системі MBUX.

Модель має кермо з кнопками-сенсорами, а дефлектори кліматичної системи нагадують турбіни. Цікаво, що обидва задніх ряди оснащені зарядними роз'ємами USB Type C для ґаджетів. Тобто підлітки, що не розлучаються зі смартфонами, також будуть не проти поїздки на третьому ряду. Хоча сам виробник декларує, що цих два додаткових місця не лише для дітей, але й для дорослих пасажирів зростом до 168 см. І ці місця - не компроміс, тут доволі просторо. Більше того, за бажання можна трохи відсунути вперед другий ряд, аби ззаду сиділося ще комфортніше.

На третьому ряду є бокові подушки безпеки, а також кріплення ISOFIX та якірний пасок TOP-Tether для дитячих крісел. Таким чином, в салоні можна закріпити до чотирьох дитячих крісел. З комфортом тут дозволять розташуватися два гнізда для склянок та два бокси для зберігання дрібних речей.

У GLB найбільший в класі багажник. Принаймні, у п’ятимісної версії він сягає 560 літрів. Більше того, навіть в базових виконаннях спинки другого ряду можна нахилити вперед, збільшивши об’єм на 179 літрів.

Від економічного до спортивного

Лінійка моторів для нашого ринку складатиметься із чотирьох агрегатів: двох бензинових і двох дизельних. Найменшим і найдешевшим мотором став бензиновий агрегат з робочим об’ємом усього 1,33 л в версії GLB 200, який здатен спалювати усього 6,2 літри на «сотню».

На наступній сходинці – дволітровий бензиновик з індексом GLB 250 та GLB 250 4MATIC потужністю вже 224 сили і обертальним моментом в 350 Нм. Це дозволяє повноприводному кросоверу розганятися до 100 км/год за 6,9 с, а моноприводному – за 7,1 секунди.

Лінійка ж дизельних машин починається з передньоприводного GLB 180 D на 116 сил та GLB 200 D на 150 “коней”. Вони виявляються найекономічнішими в гамі моторів для України і витрачають усього 5 л/100 км. Більш потужний здатен розганятися до 204 км/год і набирати «сотню» за 9 секунд. Існує і повноприводна версія GLB 220 d. А найвищу сходинку в прайс-листі займає Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC, яка є найдинамічнішою, адже до 100 км/год розганяється усього за 5,2 секунди, але спалює всього 7,6 л/100 км.

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Як стало зрозуміло, в якості опції GLB оснащується повноприводною технікою 4MATIC. Момент на задні колеса передається через багатодискове зчеплення. Але розподілення тяги між осями залежить від обраного режиму їзди. В «Еко/Комфорті» 80% тяги йде на передні колеса, а от в «Спорті» співвідношення становить вже 70:30. Порівну момент між осями ділиться тільки в режимі «Бездоріжжя».

Новий кросовер GLB для Америки та Європи вироблятимуть на мексиканському заводі, а для китайського ринку – на конвеєрі в Пекіні. В Україні ціни на кросовер стартуватимуть з позначки 33 494 євро за версію GLB 200. Це приблизно на 6 тисяч євро доступніше, аніж за нижчий і менш брутальний з точки зору дизайну GLC.

Більше інформації – на офіційному сайті Mercedes-Benz

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Mercedes-Benz