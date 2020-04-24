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Mercedes-Benz была одной из первых компаний, которая провела онлайн-презентацию новинок после отмены Женевского автошоу. Теперь этот формат внедрен и в Украине - импортер презентовал онлайн новый компактный кроссовер GLB.

Первый цифровой дебют

Автомобильный рынок переживает непростые времена, и требует новых смелых шагов от дилеров и импортеров. Именно поэтому, в соответствии с новыми реалиями, впервые в истории Украины состоялась онлайн-презентация новой модели. Можно сказать, что Mercedes-Benz вписал новую страницу в историю украинского авторынка.

17 апреля ровно в 11 утра в соцсетях и Youtube зрители смогли стать свидетелями исторического события. О новой модели рассказали не только профильным журналистам, но и всем желающим.

Валерий Анохин, генеральный директор ДП «Автокапитал», дистрибьютора Mercedes-Benz в Украине, рассказал о ситуации на рынке и о планах компании, а Игорь Сироштан, ведущий специалист по продукту, наглядно раскрыл главные особенности GLB.

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Новая в гамме Mercedes-Benz модель компактного кроссовера GLB стала для марки знаковым продуктом. Понятно, что сейчас популярность компактных кроссоверов зашкаливает во всем мире. Каждый третий Mercedes-Benz на сегодня – это SUV, а каждый четвертый – компактный кроссовер. Поэтому машине уделили много внимания, в первую очередь с точки зрения дизайна и позиционирования.

Впервые мне пришлось встретиться с GLB на автошоу во Франкфурте в прошлом году, где кроссовер праздновал всемирный дебют. Еще тогда я удивился, как немцам удалось втиснуть между GLA и GLC еще одну модель. Но еще больше поразило, что новичок казался визуально значительно больше GLC и к тому же имел семиместную модификацию, которая раньше могла быть только на «взрослых» моделях.

Mercedes-Benz GLB почти на 20 см короче GLC, но при этом выше и имеет более “квадратный” дизайн. Благодаря коротким подвескам и более прямоугольной корме и передку, кроссовер намекает на родство с G-классом и GLS'ом. Возможно, поэтому и создается впечатление, что он больше "брата".

А еще интересно, что несмотря на меньшую колесную базу (2829 мм против 2873 мм) GLB может опционно оснащаться третьим рядом сидений. А топовая версия GLB AMG 45 4MATIC, которой пока нет в украинском прайс-листе, еще и оснащается решеткой в стиле “Панамерикана” с вертикальными “усами”.

Не место для компромиссов

Интерьер во многом повторяет салоны дорогих моделей марки. Например, перед водителем – два огромных 10,25-дюймовых монитора, левый из которых выполняет роль виртуальной панели приборов, а правый принадлежит информационно-развлекательной системе MBUX.

У модели – руль с кнопками-сенсорами, а дефлекторы климатической системы напоминают турбины. Интересно, что оба задних ряда оснащены зарядными разъемами USB Type C для гаджетов. То есть подростки, которые не расстаются со смартфонами, также будут не против поездки на третьем ряду. Хотя сам производитель декларирует, что эти два дополнительные места не только для детей, но и для взрослых пассажиров ростом до 168 см. И эти места – не компромисс, здесь довольно просторно. Более того, при желании можно немного отодвинуть вперед второй ряд, чтобы сзади сиделось еще комфортнее.

На третьем ряду есть боковые подушки безопасности, а также крепления ISOFIX и якорный ремень TOP-Tether для детских кресел. Таким образом, в салоне можно закрепить до четырех детских кресел. С комфортом здесь позволят расположиться два гнезда для стаканов и два бокса для хранения мелких вещей.

У GLB самый большой в классе багажник. По крайней мере, в пятиместной версии он достигает 560 литров. Более того, даже в базовых исполнениях спинки второго ряда можно наклонить вперед, увеличив объем на 179 литров.

От экономичного до спортивного

Линейка моторов для нашего рынка будет состоять из четырех агрегатов: двух бензиновых и двух дизельных. Самым маленьким и самым дешевым мотором стал бензиновый агрегат с рабочим объемом всего 1,33 л в версии GLB 200, который способен сжигать всего 6,2 литров на “сотню”.

На следующей ступеньке – двухлитровый бензиновик с индексом GLB 250 и GLB 250 4MATIC мощностью уже 224 силы и крутящим моментом в 350 Нм. Это позволяет полноприводному кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 6,9 с, а моноприводному – за 7,2 секунды.

Линейка же дизельных машин начинается с переднеприводного GLB 180 D на всего 116 сил и GLB 200 D на 150 сил. Они оказываются самыми экономичными в гамме моторов для Украины и расходуют всего 5 л/100 км. Более мощный кроссовер способен разгоняться до 204 км/ч и набирать “сотню” за 9 секунд.

Существует и полноприводная версия GLB 220 d. А самую высокую строчку в прайс-листе занимает Mercedes-AMG 35 4MATIC, которая является самой динамичной, ведь набирает “сотню” всего за 5,2 секунды, но сжигает скромные 7,6 л/100 км.

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Как стало понятно, в качестве опции GLB оснащается полноприводной техникой 4MATIC. Момент на задние колеса передается через многодисковое сцепление. Но распределение тяги между осями зависит от выбранного режима езды. В “Эко/Комфорте2 80% тяги идет на передние колеса, а вот в “Спорте” соотношение составляет 70:30. Поровну момент между осями делится только в режиме “Бездорожье”.

Новый кроссовер GLB для Америки и Европы будет производиться на мексиканском заводе, а для китайского рынка – на конвейере в Пекине. В Украине цены на кроссовер стартуют с отметки 33 494 евро за версию GLB 200. Это примерно на 6 тысяч евро доступнее, чем за более низкий и менее агрессивный с точки зрения дизайна GLC.

Больше информации – на официальном сайте Mercedes-Benz

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Mercedes-Benz