Впервые в Украине состоится digital-презентация новой модели бренда Mercedes-Benz, а именно Mercedes-Benz GLB.

Компактный внедорожник – это абсолютно новая модель, которая занимает нишу между компактным кроссовером GLA и среднеразмерным GLC.

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Новый Mercedes-Benz GLB продолжает историю успеха своего сегмента – каждый третий автомобиль Mercedes-Benz это компактный внедорожник, а каждый четвертый – компактная модель. Таким образом, компактный внедорожник, такой как GLB, сочетает в себе факторы успеха самых объемных сегментов компании.

Премьера Mercedes-Benz GLB состоится в пятницу, 17 апреля, в 11:00 по Киевскому времени в социальных сетях Mercedes-Benz Украина:

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В ходе презентации Валерий Анохин, генеральный директор Mercedes-Benz Украина, расскажет о текущей ситуации и планах компании. Кроме того, Игорь Сироштан, ведущий специалист по продукту Mercedes-Benz Украина детально пройдется по ключевым особенностям новой модели и преимуществам, которые новый GLB гарантирует своим владельцам.

Пятница, 17 апреля, в 11:00 – не пропустите!

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