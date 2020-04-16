Вперше в Україні відбудеться digital-презентація нової моделі бренду Mercedes-Benz, а саме Mercedes-Benz GLB.

Компактний позашляховик - це абсолютно нова модель, яка займає нішу між компактним кросовером GLA і середньорозмірним GLC.

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Новий Mercedes-Benz GLB продовжує історію успіху свого сегмента – кожен третій автомобіль Mercedes-Benz це компактний позашляховик, а кожен четвертий - компактна модель. Таким чином, компактний позашляховик, такий як GLB, поєднує в собі фактори успіху самих об'ємних сегментів компанії.

Прем'єра Mercedes-Benz GLB відбудеться в п'ятницю, 17 квітня, в 11:00 за Київським часом в соціальних мережах Mercedes-Benz Україна:

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В ході презентації Валерій Анохін, генеральний директор Mercedes-Benz Україна, розповість про поточну ситуацію і плани компанії. Крім того, Ігор Сіроштан, провідний спеціаліст по продукту Mercedes-Benz Україна детально пройдеться по ключових особливостей нової моделі і переваг, які новий GLB гарантує своїм власникам.

П'ятниця, 17 квітня, в 11:00 – не пропустить!

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